يوم تحسيسي بغابة بوشاوي بالعاصمة حول مخاطر ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات

الجزائر- نظمت مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر يوم السبت بغابة بوشاوي بالجزائر العاصمة يوما تحسيسيا مفتوحا حول ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات ومخاطرها تحت شعار "من أجل مدينة نظيفة وبيئة جميلة .. محاربة الرمي العشوائي للنفايات مهمة الجميع" وذلك بمشاركة مؤسستي النظافة "نات كوم" و"اكسترانيت" والمؤسسة العمومية للردم التقني.

و تميز اليوم التحسيسي الذي احتضنه فضاء غابة بوشاوي التابع للمقاطعة الإدارية الشراقة باقبال كبير للعائلات رفقة الأطفال على مختلف النشاطات الترفيهية والفنية والورشات التي أقيمت بالمناسبة والتي ترمي إلى إبراز أهمية الحفاظ على نظافة المحيط والبيئة وذلك بغرس ثقافة تفادي الرمي العشوائي للنفايات عبر مختلف الفضاءات العمومية والغابية باعتبارها سلوكيات سلبية غير حضارية تشوه الوجه العام للأحياء ومصدر خطر أيضا على البيئة والصحة العمومية.

و قد استقطبت ورشات الرسم التي تناولت محور نظافة الطبيعة والفرز الانتقائي انتباه الأطفال وكذا مختلف النشاطات الترفيهية والتسلية التي تم برمجتها اين تم تقديم نصائح بوسائل مختلفة تحث على عدم الرمي العشوائي للنفايات وضرورة التحلي بسلوكات إيجابية من خلال رمي النفايات بعد جمعها في أكياس وربطها جيدا ووضعها داخل الحاويات المخصصة للغرض في الأوقات المحددة لجمعها بسهولة بغرض تفادي النقاط السوداء للنفايات وتفادي نشوب الحرائق و الانخراط في عمليات الفرز الانتقائي للنفايات و الاستثمار في هذا المجال.

كما استمتع زوار غابة بوشاوي في إطار هذا النشاط التوعوي الموجه للأطفال والعائلات بمجموعة من الألعاب السحرية والبهلوانية والأغاني التربوية التي تحمل رسائل راقية حول ضرورة الحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات التي أصبحت تؤرق الجميع وتتفاقم يوما بعد يوم.

و في هذا الإطار أشار مسؤول دائرة الأنشطة الثقافية بمؤسسة فنون وثقافة, فضيل حموش, في تصريح لواج أن "هذا اللقاء التحسيسي يندرج في إطار برنامج نشاطات التكفل بالمحيط وغرس ثقافة النظافة لدى الأطفال بالدرجة الأولى حيث انجزنا أزيد من 50 نشاطا تحسيسيا في مجال النظافة وحماية المحيط ومختلف الآفات الاجتماعية عبر عديد الفضاءات العمومية والغابية", مبرزا ان "المبادرة ترمي إلى تحسيس المواطن من أجل التخلي عن العادات السلبية كالرمي العشوائي للنفايات وعدم احترام أوقات إخراجها والأماكن المخصصة لها فضلا عن تعزيز قيم المواطنة التي تستوجب الحفاظ على قيم نظافة البيئة والصحة العمومية".

و من جهته, أوضح رئيس مصلحة بوحدة الإعلام والاتصال لمؤسسة النظافة "إكسترانات", قدير أمين, أن "اليوم التحسيسي يستهدف فئة الأطفال بغرس لديهم ثقافة حماية البيئة والمحيط وقيم النظافة وإحترام العاملين في مجالها وتزويدهم بدروس مبسطة وبطريقة ترفيهية تخص كيفية جمع النفايات المنزلية و ووضعها في الحاويات وعملية الفرز الانتقائي والرسكلة".

و بدوره, تحدث قائد فرقة التدخل لمكافحة الحرائق بالمقاطعة غرب لمديرية الغابات لولاية الجزائر, كروش ربيع, عن أهم محتويات المعرض الذي أقيم بالمناسبة بما فيها العتاد وتجهيزات التدخل السريع لحماية الغابات والاحراش من الحرائق عبر السيطرة السريعة على بؤر الحريق والوسائل المستخدمة في عمليات جمع وفرز النفايات في الفضاءات الغابية لتفادي اندلاع الحرائق.