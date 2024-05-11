التأكيد على دور الشباب من أجل الإسهام في الموعد الإنتخابي المقبل

و شدد السيد حمزاوي في كلمة له خلال إشرافه, بقصر الثقافة مالك شبل بمدينة سكيكدة, على اختتام أشغال اللقاء الوطني للمسؤولين الولائيين للكشافة ل47 ولاية تحت شعار المسؤولية الاجتماعية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة على ''أهمية تشجيع المواطنين عموما والشباب خصوصا للإسهام في التحضير, التحسيس والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتجسيد الديمقراطية''.

و أبرز السيد حمزاوي بالمناسبة أن ''هذا الاستحقاق تعنى به شريحة الشباب بالدرجة الأولى كونه سيصنع مستقبلهم ومستقبل الوطن ويحافظ على كل الانجازات والمكاسب التي تم تجسيدها منذ سنة 2019''.

و ذكر السيد حمزاوي, في سياق آخر, بمواقف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وانجازاته ضمن رؤى ''الجزائر الجديدة'' التي مكنت من تجسيد إصلاحات مست مختلف المجالات, خصوصا الاجتماعية منها, فضلا عن استحداث هيئات, على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني, وكذا دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة.

و دعا القائد العام للكشافة, من جهة أخرى, عناصر الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى العمل على زرع الأمل في أوساط الشباب ومرافقتهم في مواصلة مسيرة البناء وتلبية نداء الوطن كرسالة متوارثة عن الشهيد محمد بوراس.