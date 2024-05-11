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التأكيد على دور الشباب من أجل الإسهام في الموعد الإنتخابي المقبل

  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 18:26     الفئـة : مجتمـــع
التأكيد على دور الشباب من أجل الإسهام في الموعد الإنتخابي المقبل

سكيكدة - أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، يوم السبت من سكيكدة، على دور الشباب من أجل "الإسهام في الموعد الإنتخابي للسابع من سبتمبر المقبل من حيث التحضير، التحسيس والمشاركة''.

و شدد السيد حمزاوي في كلمة له خلال إشرافه, بقصر الثقافة مالك شبل بمدينة سكيكدة, على اختتام أشغال اللقاء الوطني للمسؤولين الولائيين للكشافة ل47 ولاية تحت شعار المسؤولية الاجتماعية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة على ''أهمية تشجيع المواطنين عموما والشباب خصوصا للإسهام في التحضير, التحسيس والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتجسيد الديمقراطية''.

و أبرز السيد حمزاوي بالمناسبة أن ''هذا الاستحقاق تعنى به شريحة الشباب بالدرجة الأولى كونه سيصنع مستقبلهم ومستقبل الوطن ويحافظ على كل الانجازات والمكاسب التي تم تجسيدها منذ سنة 2019''.

و ذكر السيد حمزاوي, في سياق آخر, بمواقف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وانجازاته ضمن رؤى ''الجزائر الجديدة'' التي مكنت من تجسيد إصلاحات مست مختلف المجالات, خصوصا الاجتماعية منها, فضلا عن استحداث هيئات, على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني, وكذا دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة.

و دعا القائد العام للكشافة, من جهة أخرى, عناصر الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى العمل على زرع الأمل في أوساط الشباب ومرافقتهم في مواصلة مسيرة البناء وتلبية نداء الوطن كرسالة متوارثة عن الشهيد محمد بوراس.

للإشارة, فإن أشغال هذا اللقاء الوطني للمسؤولين الولائيين لخدمة وتنمية المجتمع, من تنظيم القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية القسم الوطني

للإغاثة والتضامن وخدمة المجتمع, الذي دام من 9 إلى 11 مايو الجاري قد شهد إطلاق مشروع جديد للقيادة العامة للكشافة وهي "تنمية مهارات الإغاثة والتدخل أثناء الكوارث والأزمات", تماشيا مع سياسة الدولة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية, حيث يمس هذا الموضوع تدريب حوالي 1800 قائد وقائدة على المستوى الوطني.

آخر تعديل على السبت, 11 ماي 2024 18:28
كلـمات مفتـاحيــة :
التأكيد على دور الشباب من أجل الإسهام في الموعد الإنتخابي المقبل
  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 18:26     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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