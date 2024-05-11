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إجتماع الحكومة: دراسة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المحدد لكيفيات التصرف في المخدرات المحجوزة

  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 17:04     الفئـة : مجتمـــع
إجتماع الحكومة: دراسة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المحدد لكيفيات التصرف في المخدرات المحجوزة

الجزائر- درست الحكومة، خلال إجتماعها يوم السبت برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، سبل تعزيز الإطار التنظيمي الذي يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح نفس المصدر أن الحكومة تناولت بالدراسة, خلال اجتماعها, "الإطار التنظيمي الذي يحدد الإرسالات البريدية وسبل تعزيز الإطار التنظيمي الذي يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها".

آخر تعديل على السبت, 11 ماي 2024 17:26
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إجتماع الحكومة: دراسة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المحدد لكيفيات التصرف في المخدرات المحجوزة
  أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 17:04     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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