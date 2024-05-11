و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنه "في إطار استكمال التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف القادم, تناولت الحكومة بالدراسة عددا من التدابير المتعلقة بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ, والتي تهدف إلى ترقية تسيير الشواطئ وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمصطافين".
إجتماع الحكومة: دراسة عدد من التدابير المتعلقة بالإستغلال السياحي للشواطئ
أدرج يـوم : السبت, 11 ماي 2024 16:42 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر- درست الحكومة، في إجتماعها يوم السبت، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، عددا من التدابير المتعلقة بالإستغلال السياحي للشواطئ، وهذا في إطار التحضيرات الجارية لموسم الإصطياف المقبل.
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