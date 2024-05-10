التوقيع على ثلاث اتفاقيات وعقود لمشاريع منجمية وتعدينية بين شركات وطنية وشركاء أجانب -

دورات تكوينية لفائدة وسائل الإعلام حول تغطية الانتخابات الرئاسية بالشراكة مع المحكمة الدستورية -

الديوان الوطني للإحصائيات: فايد يؤكد على ضرورة تحسين جودة البيانات -

بنوك عمومية: وزارة المالية تطلق قريبا دعوة للترشح لتعيين أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة -

مناجم: السيد عرقاب يؤكد على ضرورة رفع القيمة المضافة للقطاع -

طاقم طبي مختص تابع لمنظمة أطباء العالم في مهمة تضامنية في مخيمات اللاجئين الصحراويين -

مجلس الأمة يشارك في مؤتمر القيادات النسائية لدعم المرأة والطفل الفلسطيني يوم السبت المقبل بالدوحة -

إطلاق القافلة الوطنية شاب فكرة في طبعتها الثالثة -

العاب القوى/ البطولة العربية لأقل من 20 سنة:تسع ميداليات للجزائر، منها ذهبيتان -

تجارة خارجية: الجزائر تعمل على تأطير الواردات وليس تجميدها -

المدونة الجزائرية للمهن والوظائف مكنت من زيادة عروض وتنصيبات العمل -

مشروع جمع البيانات اللغوية لأطلس اللغات لليونسكو في طور الانتهاء -

الأمن على شبكة الأنترنت: التأكيد في الجزائر على ترقية ثقافة رقمية مسؤولة -

التزام السلطات العمومية بترقية الخدمات الصحية بالجنوب -

ناشطون وإعلاميون من مختلف بلدان العالم يؤكدون تضامنهم المطلق مع الشعب الصحراوي في مقاومته للإحتلال المغربي -

الحمل بالقوة (احتياجات خاصة)/كأس العالم : ميدالية فضية للجزائري حسين بالطير في موعد باتايا -

صورية مولوجي تفتتح الطبعة التاسعة للمهرجان الوطني لإبداعات المرأة بالجزائر العاصمة -

بعد 51 سنة من تأسيس جبهة البوليساريو.. إنجازات في مسار التحرر وزخم جديد للقضية الصحراوية -

ممثلو الجالية الوطنية يثمنون قرار رئيس الجمهورية بتسهيل تنقل المواطنين المقيمين بالخارج -