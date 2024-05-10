الجزائر - تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة، إطلاق القافلة الوطنية "شاب فكرة" في طبعتها الثالثة التي تهدف الى مرافقة الشباب حاملي الأفكار من أجل تجسيد مشاريعهم.

وخلال مراسم إطلاق هذه القافلة بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي هيئات وطنية ،أبرزت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أن هذه المبادرة "ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والإبداعي تجسد مسعى مرافقة الشباب وحاملي الأفكار الإبداعية والثقافية وكذا المزاوجة بين الإبداع الفني والثقافي من جهة و الابداع الاقتصادي من جهة أخرى".

وأشارت السيدة مولوجي إلى أن هذه القافلة الوطنية التي أطلقتها المؤسسة الناشئة (Multi Projects Investissements (MPI، ستجوب 14 ولاية، بهدف "شرح مفهوم المقاولاتية في أوساط الشباب الجزائري بغية إظهار عبقريته و تحويلها إلى مشاريع قابلة للتجسيد ميدانيا".

من جهته، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية،مختار ديدوش، أن هذه القافلة -- التي ترمي إلى "تعزيز روح المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب في مختلف المجالات، لا سيما في مجال السياحة والصناعة التقليدية-- ،تأتي تجسيدا لأهمية دور الشباب في بناء مستقبل الجزائر".

وتابع بأن هذه القافلة تصب في مجال "تشجيع الشباب على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ملموسة، وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة"، مبرزا حرص قطاعه على"مرافقة الشباب من خلال توفير مختلف أشكال الدعم والتوجيه والإرشاد لضمان نجاح مشاريعهم وتحقيق طموحاتهم".

من جانبه، جدد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، التذكير ب"الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا في البلاد لفئة الشباب"، مشيدا ب"الإرادة السياسية الصريحة في تمكين الشباب من تفجير قدراتهم الابتكارية والابداعية وترجمتها الى مشاريع تكون في خدمة الوطن".

وبهذا الخصوص ابرز السيد حيداوي أن هذا التوجه، يعد بمثابة "تجسيد فعلي و واضح في دعم الاستثمار في عنصر الشباب" وتمكينه من المساهمة بأفكاره وابداعاته في تطوير الاقتصاد الوطني.

وفي ذات المنحى ،أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم ، أن هذه القافلة من شأنها ابراز قدرات العنصر البشري لاسيما فئة الشباب و دورها في تنمية وتطوير القطاع الاقتصادي الاجتماعي و التضامني، مبرزا أن الآليات الجديدة المتعلقة بالعقار و الاستثمار بالجزائر، تشكل "ديناميكية" تتوافق مع توجهات المجتمع المدني في مرافقة جهود الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.