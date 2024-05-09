الجالية الوطنية بالخارج: الحركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا تنوه بالإجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية

الجزائر- نوه الأمين العام للحركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا, ناصر خباط, بالإجراءات الأخيرة التي اقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون لفائدة المواطنين المقيمين بالخارج, مؤكدا على انها تعكس الاهتمام الذي يوليه للجالية الوطنية بالخارج.

و أوضح السيد خباط, في تصريح لوأج, أن " الحركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا, على غرار مجموع افراد الجالية المقيمة بالخارج, تستقبل بارتياح الاجراءات التي اعلنها رئيس الجمهورية, سيما تلك المتعلقة بتسهيل ظروف السفر لفائدة افراد هذه الجالية".

كما اعرب عن امتنانه "لمجموع الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة هذه الجالية", مشيرا الى ان هذه التدابير الجديدة "تعزز من الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج".

و خلص ذات المتحدث الى ان بإمكان المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج و الحاصلين على جوازات سفر اجنبية صالحة في اطار ذلك الاجراء, القيام في اطار هذه التدابير, بالدخول و الخروج الى غاية 31 اكتوبر 2024, بشكل استثنائي من التراب الوطني بدون الحصول المسبق على تأشيرة, و في الحالتين التاليتين :

تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية, حتى وإن كانت منتهية الصلاحية, أو تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية مرفوقا بجواز سفر جزائري بيومتري منتهي الصلاحية.