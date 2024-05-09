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شرطة تلمسان: الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة يقودها مغربيان وحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج

  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 18:08     الفئـة : مجتمـــع

 

الجزائر- تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان، نهاية الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات، تتكون من أربعة عناصر، مع حجز 1 قنطار و 36 كلغ من الكيف المعالج، حسب ما أورده، يوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح البيان أن "المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات (SRLTIS) بتلمسان, تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم, من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات, تتكون من أربعة (4) عناصر, مع حجز 1 قنطار و36 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقارب 200 مليون سنتيم".

و أضاف المصدر نفسه, أن "هذه العملية, التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا, مكنت عناصر المصلحة الجهوية من تحديد هوية مدبري هذا العمل الاجرامي وتوقيفهما بولاية وهران, وهما شخصان من جنسية مغربية, لتسفر التحقيقات أيضا عن توقيف عنصرين آخرين من أفراد الشبكة بعين الصفراء بالنعامة".

و خلص البيان إلى أنه "تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء, عن جناية الاستيراد وشحن ونقل قصد بيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة".

آخر تعديل على الخميس, 09 ماي 2024 18:14
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شرطة تلمسان: الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة يقودها مغربيان وحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج
  أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 18:08     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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