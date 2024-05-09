مستغانم: حظيرة الترفيه والحيوانات "موستالاند" تتلقى هبة تتمثل في 3 نمور بنغالية وأسد إفريقي

مستغانم- إستقبلت حظيرة الترفيه والحيوانات "موستالاند" بمستغانم مؤخرا هبة من السيرك الدولي "سيتا دي روما" تتمثل في 3 نمور بنغالية وأسد إفريقي، حسبما أفادت به، يوم الخميس، إدارة الحظيرة.

و قال مدير العيادة البيطرية والعناية الصحية بالحيوانات, بلخضر واسيني, أن استقبال الحظيرة لهذه الصنف من القطط الكبيرة النادرة والتي هي طريق الانقراض يندرج في إطار مهام الحديقة للحفاظ على هذا النوع وأنها تستعد للقيام بأول تجربة على المستوى الوطني تتعلق بتغيير الدم والتزاوج.

و تم بموجب هذه الهبة التي تلقتها مؤسسة "موستالاند" من طرف السيرك الدولي "سيتا دي روما" تسليم عدد من الحيوانات المفترسة التي كانت تشارك في عروض الترفيه المختلفة, يضيف ذات المسؤول.

و ذكر السيد بلخضر في هذا الإطار أن مؤسسة "موستالاند" و سيرك "سيتا دي روما" أبرما اتفاقية تعاون تحدد مختلف جوانب العمل المشترك في المستقبل.

و يوجد حاليا على مستوى حظيرة الترفيه والحيوانات بمستغانم 28 قطا كبيرا من نمور بنغالية بنية وبيضاء اللون وأسود إفريقية بنية وبيضاء وأنواع أخرى.

و منذ افتتاحها في يوليو 2017, سجلت الحظيرة عدة ولادات لهذه الأنواع, بعضها نادر على المستوى الدولي, على غرار نمر بنغالي أبيض وأسد أبيض و توأم مكون من 7 أشبال من الأسود بلغ جميعها 24 شبلا وهرماسا (صغير النمر), تم منحها لعدد من الحدائق الوطنية, يضيف ذات المتحدث.

و تمتلك حديقة "موستالاند" زهاء 460 حيوان من 36 صنف وفصيلة من بينها حيوانات نادرة, على غرار "النمور الملكية البنغالية" و"الذئاب القطبية البيضاء" و"اللاما" و"الياك" وقرود "البابوا" الغابونية و"الأسد الإفريقي" و أنواع جزائرية مهددة بالانقراض ك"الضبع المرقط" و"الفنك" وقرد "المكاك" أو "الماغو".

و تقع حظيرة "موستالاند", التي تبلغ مساحتها الإجمالية 57 هكتارا منها 32 مخصصة لحديقة الحيوانات بحي "خروبة", شرق مدينة مستغانم, بالقرب من الواجهة البحرية الشرقية "سيدي المجدوب" التي تطل مباشرة على خليج "أرزيو". و قد بلغ عدد زوارها العام الماضي نحو 2 مليون زائر.