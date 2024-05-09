وأوضح البيان أن "وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, أشرف اليوم بمعية مديرة الوكالة الوطنية للدم, الدكتورة حورية توافديت, على انطلاق مبادرة للتبرع بالدم, وذلك بمشاركة إطارات وموظفي الوزارة, على أن تتوسع المبادرة لتشمل مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى الوطني".
الصيد البحري : بداني يشرف على انطلاق حملة للتبرع بالدم
أدرج يـوم : الخميس, 09 ماي 2024 14:31 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر - أشرف, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, بمعية مديرة الوكالة الوطنية للدم, الدكتورة حورية توافديت, على انطلاق مبادرة للتبرع بالدم, وذلك بمشاركة إطارات وموظفي الوزارة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
كلـمات مفتـاحيــة :