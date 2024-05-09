الصيد البحري : بداني يشرف على انطلاق حملة للتبرع بالدم

سلطنة عمان تتطلع الى المزيد من الازدهار في علاقاتها مع الجزائر -

ندوة فكرية حول دور الإذاعة الجزائرية في خدمة الذاكرة الوطنية -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان -

الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تشارك التجربة الجزائرية مع الخبراء الكينيين -

كرة القدم : اختتام ورشة العمل بين الفيفا والفاف حول استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد فار -

حوادث الطرقات: وفاة 15 شخصا وإصابة 368 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع -

رئيس الجمهورية: السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على جيش قوي واقتصاد متطور -

السيد عطاف يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان -

الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في منح المتقاعدين لم تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي منذ تأسيسها -

شبكة الموزعات الآلية لبريد الجزائر ستتدعم ب1000 جهاز جديد -

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنه لا بديل عن الدور الحيوي لوكالة الأونروا في دعمها وإغاثتها للاجئين -

خنشلة: انطلاق الحفريات العلمية بالموقع الأثري قصر بغاي بداية من يوم 15 مايو -

سوناطراك: السيد حشيشي يؤكد بحاسي مسعود على الأهمية الاستراتيجية لتكوين المورد البشري -

تربية: ضرورة توجه الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نحو الإنتاج الرقمي والإلكتروني -

ألعاب القوى/ البطولة العربية لأقل من 20 سنة: الجزائر تفتك خمس ميداليات، منها ذهبيتان -

سونلغاز: الرئيس المدير العام يستقبل السفير الإيطالي -

اليوم الوطني للذاكرة: الحفاظ على الذاكرة الوطنية واجب مقدس -

القوانين الأساسية والانظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية ستوضح المعالم الجديدة للحياة المهنية لهذه الفئات -

الجزائر-تركيا: التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة الرحلات الجوية إلى 80 رحلة أسبوعيا -