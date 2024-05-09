حوادث الطرقات: وفاة 15 شخصا وإصابة 368 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - توفي 15 شخصا وأصيب 368 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 311 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 6 مايو، حسب ما كشفت عنه اليوم الخميس حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ -40 وكذا انخفاضا في عدد الجرحى بـ -80 فيما ارتفع عدد الوفيات بـ +2.

وأشار البيان ذاته إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام قانون المرور و عدم التقيد بمسافة الأمان و الإفراط في السرعة و كذا الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.