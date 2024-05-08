الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تأكيد على إهتمام رئيس الجمهورية بهذه الفئة

و بهذا الصدد, أشادت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد, السيدة حريبي فاطمة الزهراء, في تصريح لوأج بهذا القرار, مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت ل"تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية ولتأكيد الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذه الفئة".
كما اعتبرت أن هذه الزيادات, التي ستطبق بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة, ستسمح ب"إنصاف شريحة كبيرة من أبناء الوطن, نظير ما قدمته من تضحيات جسام طيلة مسيرتها المهنية".
و بدوره حيا القيادي في الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين, السيد قلو محمد سفيان, قرار رئيس الجمهورية المتضمن رفع منح ومعاشات المتقاعدين, مشددا على أنه "سيساهم في تحسين الإطار المعيشي لفئة المتقاعدين وقدرتهم الشرائية".
كما أبرز بالمناسبة الأصداء "الايجابية" التي تلقتها الفدرالية من المتقاعدين عبر الوطن, والتي رحبت بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء حول هذا الموضوع.
و لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء, أكد رئيس الجمهورية, أن قرار رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال الذين أدوا ما عليهم خلال سنوات الخدمة, حيث ستطبق الزيادات على جميع فئات المتقاعدين ما يسمح لهم بتحسين إطارهم المعيشي.