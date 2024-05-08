انطلاق اليوم الأربعاء عملية الحجز الالكتروني للغرف للحجاج المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة

الجزائر - تنطلق اليوم الأربعاء، عملية الحجز الالكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة بالنسبة للحجاج المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة، و ذلك عبر تطبيق ركب الحجيج والبوابة الجزائرية للحج، حسبما اورده بيان للديوان.

وأوضح ذات المصدر أن عملية الحجز الالكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة بالنسبة للحجاج المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة، ستنطلق اليوم الأربعاء 8 مايو، على الساعة 20:00".

وتخص الحجوزات المشار إليها "الرحلات من تاريخ 20 إلى غاية 25 مايو، من كافة المطارات، عبر تطبيق ركب الحجيج و البوابة الجزائرية للحج https://bawabetelhadj.dz ,على أن تتم برمجة عملية حجز الغرف بالنسبة للرحلات المتبقية تباعا".

وفي سياق متصل، أفاد الديوان أنه يمكن للحجاج المسجلين معه "تحميل وعن طريق نفس التطبيق والبوابة، تأشيرات الحج الصادرة" وفقا لذات المصدر.