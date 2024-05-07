تكوين وتعليم مهنيين: تكريم الفائزين في مسابقة شهر رمضان

الجزائر - أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي, أمس الاثنين بالجزائر العاصمة, على حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لشهر رمضان الفضيل, بحضور المدراء الولائيين للقطاع و المؤطرين البيداغوجيين لمختلف مراكز التكوين التابعة له.

وتم خلال هذا الحفل الذي نظم بالقاعة الشرفية للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالأبيار تكريم الفائزين في المراتب الثلاث الأولى للمسابقة في ست فئات والمتمثلة في "أحسن حافظ ومجود للقرآن الكريم", "أحسن مشروع رقمنة أو تطبيق"," أحسن فكرة مؤسسة ناشئة"," أحسن عمل إعلامي"," أحسن عمل بيداغوجي مترجم للغة الانجليزية" و" أحسن فيديو تعليمي بيداغوجي".

في أجواء تسودها المودة والبهجة, قام السيد مرابي بتكريم الفائزين حسب الترتيب في كل فئة على التوالي محي الدين بوحزام من ولاية خنشلة و مراد لعلامي من ولاية تيبازة و ندى الريحان دغبوب و أورزو زينب من ولاية إيليزي و سيف الدين طورش من ولاية سكيكدة و أسماء حاجي من ولاية باتنة ومصطفى بونعامة من ولاية أدرار, الى جانب الشابة زواوي ميساء من ولاية الجزائر عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (أحسن حافظ ومجود للقرآن الكريم).

وذكر الوزير في مستهل كلمته الافتتاحية بأهداف هذه المسابقة التي تتمثل أساسا في "اكتشاف مواهب جديدة بهدف دعم وتقييم مشاريعهم الابتكارية", مشيدا "بالمشاركة القياسية في هذه المسابقة من خلال تسجيل نحو 1500 مشارك من جميع أنحاء الوطن".

و أوضح السيد مرابي أن فتح المسابقة على مجالي الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة, يندرج في اطار استراتيجية تعتمدها وزارته "شرع في تطبيقها لأول مرة منذ بداية التصفيات على المستوى المحلي و الولائي الى غاية المرحلة النهائية, مع استعمال تقنية التحاضر المرئي لمراقبة و تلقي المشاريع و سير التصفيات و اعلان النتائج.

و قبل ذلك, تم عرض فيديوهات على عدة شاشات في القاعة تصور سير المسابقة و المرشحين في مخابرهم بولايات اقامتهم يشرحون عبر التحاضر المرئي مشاريعهم لمنظمي المسابقة في الجزائر العاصمة و اخرى تسلط الضوء على أعمال المشاركين الفائزين في الفئات الست للمسابقة.

و احيى كل من فرقة الإنشاد "السفير" للمنيعة و المنشد الصغير وسيم رزيوق من سكيكدة بقيادة ناصر اولحاج حفل توزيع الجوائز, من خلال اداء اناشيد دينية و قصائد و مدائح دينية, على غرار "يا رسولنا" و "صلوا يا ا هل الكمال" و "الله, الله, يا ربي مولانا".