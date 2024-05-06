توقيف صاحب فيديو المناورات الخطيرة بالقالة

الجزائر- تمكن عناصر الدرك الوطني, بولاية الطارف, من توقيف صاحب فيديو المناورات الخطيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 44 بالقالة, مع تعريض مستعملي الطريق للخطر, حسب ما أفاد به, اليوم الاثنين, بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار "مساعي قيادة الدرك الوطني المتواصلة لكبح ظاهرة اللاأمن المروري, وعلى إثر تداول فيديو مدته 38 ثانية على منصات التواصل الاجتماعي لسيارة يقوم صاحبها بمناورات خطيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين بلدية السوارخ والقالة, دون احترام معايير السلامة المرورية مع تعريض مستعملي الطريق للخطر على مستوى طرقات مدينة أم الطبول".

وبعد نشر الفيديو من طرف مستعملي الطريق على تطبيق "تيك توك" ورصده من طرف خلية اليقظة المرورية لمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني عبر الفضاء السيبراني, تمت "مباشرة التحريات من خلال تعريف نوع المركبة ومالكها والوصول الى الهوية الكاملة للسائق وتوقيفه".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية, تم تقديم صاحب الفيديو أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة لمخالفته قواعد حركة المرور وتعريض حياة الغير للخطر".

ولضمان أمن وسلامة المواطنين, تدعو مصالح الدرك الوطني المواطنين الى التبليغ عن هذه السلوكيات الخاطئة والماسة بالأمن المروري عبر الرقم المجاني 1055 وحساب "مسنجر" لصفحة "طريقي" على موقع فيسبوك.