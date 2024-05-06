توقيف مشتبه فيه في قضايا سرقة الكوابل النحاسية والخيوط الكهربائية بدالي إبراهيم

و أوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الممتلكات العمومية عبر إقليم اختصاص, تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس بدالي إبراهيم لأمن المقاطعة الإدارية للشراقة, من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 52 سنة مسبوق قضائيا, تورط في عدة قضايا متعلقة بالأعمال التخريبية التي استهدفت الخيوط الكهربائية ذات الضغط العالي والكوابل النحاسية بالشراقة".

و تعود حيثيات القضية إلى تلقي "معلومة مفادها إقدام أحد الأشخاص على تنفيذ عملية سرقة كوابل نحاسية ذات التوتر العالي, الذي يزود عدة أحياء بمقاطعة الشراقة بهذه الطاقة الحيوية".

و أضاف نفس المصدر أنه "بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبعد وضع خطة ميدانية محكمة, تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس لدالي إبراهيم من توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس مع ضبط وحجز سلاح أبيض محظور "كيتور", قفازات, كماشة, مفك براغي, مفتاحين ميكانيكيين, معطف جلدي وكوابل ومعدات مستعملة في تنفيذ السرقة".

و عقب ذلك, "تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا", وفقا لذات البيان.