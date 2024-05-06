حج 1445/2024ه: بلمهدي يدعو أعضاء بعثة الحج إلى التنسيق وتظافر الجهود لإنجاح الموسم

الجزائر- دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد يوسف بلمهدي، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أعضاء بعثة الحج لموسم 1445ه/2024، إلى التنسيق والتعاون فيما بينهم وتظافر الجهود لإنجاح هذا الموسم.

و بمناسبة اللقاء الذي جمعه بأعضاء بعثة الحج لموسم 1445/2024ه, أوضح السيد بلمهدي أن مهمة البعثة "تتطلب التنسيق والتعاون وتظافر جهود الجميع لإنجاح هذا الموسم", داعيا إياهم إلى رفع التحدي لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أحسن الظروف.

و أشار إلى أنه تم "ضبط كل الاجراءات اللوجستية والمادية لضمان التكفل الأمثل بالحجاج على غرار تخصيص 8 طن من الأدوية", مضيفا أنه سيتبع هذا اللقاء "لقاءات ميدانية أخرى في المدينة المنورة و مكة المكرمة".

و من جهته, دعا وزير الصحة, السيد عبد الحق سايحي, أعضاء البعثة إلى السهر على التكفل الأمثل بالحجاج, من الناحية الطبية والنفسية, والتحلي بروح المسؤولية أثناء أداء المهام الموكلة لهم.

من جانبه, حث المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, السيد صالح بوطرفة, الجميع على "بذل قصارى جهودهم لخدمة الحجاج بإتقان لضمان رحلة حج آمنة ومريحة بما يجعل هذا الموسم مثالا يحتذى به في التنظيم, الدقة والإخلاص في العمل".