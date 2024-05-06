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كريكو تبرز جهود القطاع في تعزيز المرافقة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة خلال امتحانات نهاية السنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 14:54     الفئـة : مجتمـــع
كريكو تبرز جهود القطاع في تعزيز المرافقة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة خلال امتحانات نهاية السنة

الجزائر - أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, جهود القطاع في مجال تعزيز المرافقة النفسية للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة, سيما, خلال فترة امتحانات نهاية السنة الدراسية.

وعلى هامش زيارة تفقدية قادتها إلى مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالرويبة, للوقوف على التحضيرات الجارية لفائدة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة, تحسبا لامتحانات نهاية السنة الدراسية 2023- 2024, أبرزت السيدة كريكو جهود القطاع في مجال تعزيز المرافقة النفسية والاجتماعية لهذه الشريحة واعتماد آليات لمراجعة الدروس يشرف عليها أساتذة ومختصون نفسانيون.

وأوضحت الوزيرة أن إجراءات وتدابير المرافقة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة تتم طيلة السنة الدراسية ضمن البرنامج البيداغوجي للقطاع والتي يتم تعزيزها --مثلما قالت-- خلال فترة الامتحانات بغية ضمان لهم الراحة النفسية الضرورية.

كما ذكرت ببرامج القطاع المتعلقة بالتكفل البيداغوجي والنفسي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصص, مشيرة إلى الوسائل والدعائم البيداغوجية المتخذة في هذا المجال لهذه الفئة, سيما, لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

وبهذه المناسبة, أبرزت الوزيرة جهود الدولة في مجال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبرامج المتخذة للتكفل بهم على كافة المستويات.

آخر تعديل على الإثنين, 06 ماي 2024 15:27
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كريكو تبرز جهود القطاع في تعزيز المرافقة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة خلال امتحانات نهاية السنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 ماي 2024 14:54     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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