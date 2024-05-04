السيدة كريكو تبرز "المكانة المرموقة" التي تحظى بها المرأة ضمن المشروع المؤسساتي لرئيس الجمهورية

الجزائر - أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة كوثر كريكو, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, "المكانة المرموقة" التي تحظى بها المرأة ضمن المشروع المؤسساتي لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وفي كلمة لها خلال يوم إعلامي تحت عنوان "المرأة الجزائرية .. عمل وتميز", من تنظيم الوزارة بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وبمساهمة اتصالات الجزائر, إحياء لليوم العالمي للشغل, أكدت الوزيرة أن هذا اللقاء يمثل "صرحا تشاركيا إعلاميا حول عمل وتميز المرأة الجزائرية", منوهة ب"المكانة المرموقة التي حظيت بها المرأة ضمن المشروع المؤسساتي لرئيس الجمهورية انطلاقا من ثقته بمؤهلاتها العلمية والإبداعية في تجسيد المسعى النبيل لالتزاماته البناءة".

وبالمناسبة, ذكرت الوزيرة ب"أهم المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية في الدستور, الذي كرس "مبدأ المناصفة بين الجنسين في سوق الشغل, وعزز مكانتها في مجال التنمية الوطنية وشجع ترقيتها في جميع مناصب المسؤولية وترقية حقوقها السياسية", الى جانب حمايتها من جميع أشكال العنف.

وأشارت في هذا الشأن الى أن المرأة الجزائرية "عازمة على مواصلة مسيرة التشييد",مبرزة "اقتحامها لعديد المجالات, حيث أبانت فيها عن قدرتها" لا سيما في مجال المقاولاتية وعديد المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية والاقتصاد.

وخلال هذا اللقاء أعلنت السيدة كريكو عن "اطلاق طبعة جديدة لدليل الإدماج الاقتصادي للمرأة تحت عنوان +متميزات+, يشكل مرجعا لكل مبدعة تسعى الى دخول عالم الاحترافية المقاولاتية".

من جهته, نوه المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, ب"جهود الدولة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في عالم الشغل", مذكرا بأن الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في قانون الاستثمار "تصب في هذا المنحى".

أما ممثلة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, السيدة نادية غانيباردي, فأكدت أن المجلس"لا يفرق بين الجنسين" بخصوص تكافؤ الفرص, مبرزة "الدور الفعال" الذي تلعبه المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية في عديد المجالات.

للإشارة فقد شهد اللقاء تقديم مداخلات مسجلة لوزيرات العمل الاجتماعي وشؤون المرأة لكل من موريتانيا, تونس وفلسطين وكذا المديرة الجهوية لمنظمة العمل الدولية لإفريقيا, الى جانب تنظيم جلسة حوارية لنساء تميزن في مجالات تخصصهن.

كما تم بالمناسبة عرض شريط وثائقي حول المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية وأبرز التخصصات التي ولجتها, ليتم بعدها تكريم عينة من النساء العاملات المتألقات.

للإشارة, فقد شهد هذا اليوم الاعلامي, حضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية, السيد محمد شفيق مصباح, و مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا, السيد محمد الصغير سعداوي, إلى جانب أعضاء من الحكومة و ممثلين عن عدة مؤسسات وقطاعات.