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الدرك الوطني يحذر من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الانترنت

  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 16:39     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - حذرت مصالح الدرك الوطني, اليوم السبت في بيان لها، من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الانترنت، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين, داعية إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات تفاديا للوقوع ضحية لهذه الظواهر الاحتيالية.

وأوضح البيان أن المصالح المختصة في مكافحة الإجرام السبيراني للدرك الوطني

"عاينت انتشارا واسعا لظاهرة النصب والاحتيال عبر الانترنت، راح ضحيتها العديد من المواطنين", مشيرا الى أن "هذه الظاهرة التي تعتمد أساسا على الهندسة الاجتماعية يلجأ فيها المحتالون في كل مرة إلي طرق وأنماط احتيالية جديدة تمكنهم من التوصل إلى أهدافهم الإجرامية".

وعليه، فإن مصالح الدرك الوطني تدعو المواطنين الى "عدم إرسال صور بطاقاتهم البنكية والبريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أن "أي شخص يطلب هذه المعلومات فهو حتما محتال سبيراني".

كما شددت على ضرورة "تجنب دفع السلع مسبقا قبل الاستلام وعدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات الاحتيالية مجهولة المصدر التي تعد بالربح السريع عن طريق الاستثمار المضمون عن بعد من خلال القيام بمهام سهلة وبسيطة".

ولضمان أمن وسلامة المواطنين في الفضاء الرقمي، تدعو مصالح الدرك الوطني المواطنين الى الاتصال على الرقم 1055 أو الرابط ppgn.mdn.dz

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الدرك الوطني يحذر من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الانترنت
  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 16:39     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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