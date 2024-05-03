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حماية الطفولة: السيدة مريم شرفي تستقبل من قبل وزير المصالح الاجتماعية بكيبك

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 ماي 2024 18:19     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - استقبلت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة مريم شرفي، من قبل وزير المصالح الاجتماعية بكيبك، السيد ليونال كارمن، في إطار زيارتها إلى هذه المقاطعة الكندية (من 29 أبريل المنصرم إلى 3 مايو الجاري)، حسب ما أورده، اليوم الجمعة، بيان للهيئة.

وأوضح البيان أن خلال هذا اللقاء، تناول الطرفان تجربة الدولتين في مجال ترقية و حماية الطفولة و البرامج الاجتماعية، كما كان مناسبة أكدت فيها السيدة شرفي أن الجزائر "دولة اجتماعية بامتياز" وأن محور الطفولة من بين "الخيارات السياسية الكبرى" لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

من جهته يضيف ذات المصدر، أعرب السيد كارمن عن "التقارب الكبير" بين تجربة البلدين، مبديا "إعجابه بالمقاربة الجزائرية على غرار دسترة المصلحة العليا للطفل و كل الترسانة القانونية والآليات المؤسساتية والميزانية المعتبرة التي وضعتها الجزائر لمحور الطفولة، كما أعرب عن رغبته في تطوير سبل وقنوات التعاون في المجال".

وبالمناسبة، استقبلت المفوضة الوطنية أيضا على مستوى وزارة العلاقات الدولية والفرانكفونية، من طرف المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، وبقصر العدالة، من قبل رئيسة السلطة القضائية المكلفة بعدالة الأطفال والشباب.

كما عرفت زيارة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة تنظيم عدة جلسات عمل على مستوى مختلف المؤسسات والمصالح التي تقدم خدمات للطفولة في مقاطعة كيبك التابعة لعدة قطاعات وزارية لاسيما العدل، التربية، الصحة، البرامج الاجتماعية، المؤسسات الأمنية ومراكز طب الأطفال الاجتماعية المسيرة من طرف فعاليات المجتمع المدني، وفقا لنفس البيان.

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حماية الطفولة: السيدة مريم شرفي تستقبل من قبل وزير المصالح الاجتماعية بكيبك
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 ماي 2024 18:19     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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