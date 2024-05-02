وأوضح نفس المصدر أن الحكومة استمعت إلى "عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 21 أبريل 2024".
اجتماع الحكومة: الاستماع الى عرض حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد
أدرج يـوم : الخميس, 02 ماي 2024 20:05 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر - استمعت الحكومة, في اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, إلى عرض حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
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