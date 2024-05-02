عطاف يشير إلى عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني -

استشهاد أسيرين من غزة بسجون الاحتلال أحدهما رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء -

تحيا فلسطينا : كتاب جديد للتضامن مع الشعب الفلسطيني -

وفاة 8 أشخاص تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال شهر أبريل الماضي -

وزير الداخلية: الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة و رؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية -

المملكة المتحدة تؤكد موقفها تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير -

حوادث المرور: وفاة 62 شخصا وإصابة 251 آخرين خلال أسبوع -

الجزائر تقيم علاقات دبلوماسية مع كومنولث جزر البهاما -

معرض الجزائر الدولي ال55: نحو 300 مؤسسة سجلت عبر المنصة الرقمية الى غاية اليوم -

وزير الاتصال: الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية المنظمة للقطاع -

وزير الصحة يشرف على افتتاح يوم علمي حول تاريخ الطب الشرعي الجزائري -

قسنطينة: صالون دولي للسيارات والابتكار من 23 إلى 26 مايو -

رالي اكتشاف الجزائر- 2024 : مشاركة 35 سائقا اجنبيا وعدد معتبر من الجزائريين -

البيض: وفاة المجاهد بوعلي أحمد عن عمر ناهز 86 سنة -

رئيس الجمهورية يشرف على إحتفائية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة -

الجزائر نجحت في تكريس تنوعها الثقافي وحمايته من أي محاولات استغلال دنيء لزرع الفتنة -

هجرة غير نظامية: مراد يشارك بروما في اجتماع رفيع المستوى يضم الجزائر, إيطاليا, تونس و ليبيا -

ميناء الجزائر: وقفة ترحم على أرواح شهداء التفجير الارهابي للمنظمة السرية الفرنسية في 2 مايو 1962 -

اليوم العالمي لحرية الصحافة: قفزة نوعية وانطلاقة جديدة للإعلام الوطني -