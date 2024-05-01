وأوضح البيان أنه "استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة, عبر +البوابة الجزائرية للحج+ و تطبيق +ركب الحجيج+, فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم الأربعاء 1 مايو, وذلك بالنسبة لمطار الجزائر, على الساعة 22:30".
استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر
أدرج يـوم : الأربعاء, 01 ماي 2024 19:34 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر - تستأنف, اليوم الأربعاء, عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة نحو البقاع المقدسة عبر"البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج", وذلك بالنسبة لمطار الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للديوان.
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