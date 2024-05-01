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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 ماي 2024 19:34     الفئـة : مجتمـــع
استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر

الجزائر - تستأنف, اليوم الأربعاء, عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة نحو البقاع المقدسة عبر"البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج", وذلك بالنسبة لمطار الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للديوان.

وأوضح البيان أنه "استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة, عبر +البوابة الجزائرية للحج+ و تطبيق +ركب الحجيج+, فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم الأربعاء 1 مايو, وذلك بالنسبة لمطار الجزائر, على الساعة 22:30".

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استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 ماي 2024 19:34     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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