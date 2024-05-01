رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية تعميم الرقمنة -

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بكوبنهاجن في الاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من شمال أوروبا -

رئيس الجمهورية: أسهر شخصيا على إثراء القانون الأساسي للمعلم -

حركة النهضة تقرر المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل عن قناعة -

اليوم العالمي للشغل: رئيس الجمهورية يوشح من قبل العمال والنقابيين الجزائريين بلقب النقابي الأول -

رئيس الجمهورية يعلن عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة -

ندوة حول الهجرة القسرية، السيادة والسلامة الترابية للدول -

الاتحاد العام للطلبة الجزائريين يعقد مؤتمره السادس -

الجزائر الجديدة تحيي اليوم العالمي للشغل في صورة تميزها مكاسب اجتماعية غير مسبوقة -

السيد قوجيل يهنئ العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل -

السيد تاقجوت يشيد بمشاركة رئيس الجمهورية العمال الجزائريين الاحتفال بيومهم العالمي -

اليوم العالمي للعمال: تظاهرات احتفالية متنوعة بجنوب البلاد -

ضرورة إرساء قواعد للحوار والتشاور مع المركزية النقابية وكافة الوطنيين الأحرار -

الصناعة النفطية تدعم حوالي 70 مليون فرصة عمل حول العالم -

الشلف: إقبال معتبر للجمهور على الصالون الوطني للكتاب حسيبة بن بوعلي -

رئيس الجمهورية: اليوم العالمي للشغل فرصة لاستذكار الكفاح والنضال الذي قاده رجال شرفاء -

عيد العمال : إقامة أنشطة متنوعة بولايات غرب البلاد -

رئيس الجمهورية يضع إكليلا من الزهور أمام النصبين التذكاريين المخلدين للشهيدين عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة -

رئيس الجمهورية يصل الى دار الشعب للإشراف على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل -