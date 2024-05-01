المديرية العامة للحماية المدنية تطلق حملة وطنية للوقاية من أخطار موسم الاصطياف

وأوضح ذات المصدر, أن "محاور الحملة الوطنية للوقاية والتحسيس من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف والاستجمام التي تنطلق اليوم الاربعاء 1 مايو 2024, تشمل حملة مكافحة والوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والأخطار المرتبطة بها, والوقاية من أخطار البحر والغرق في المجمعات المائية والتسمم العقربي وحوادث المرور والتسممات الغذائية".
وستشكل هذه الفعالية, "فرصة لزيادة وعي المواطنين بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة بالأخطار التي تهددهم خلال موسم الاصطياف, وتزويدهم بالمعلومات والتدابير الوقائية الضرورية لأجل التقليل من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف وعلى وجه الخصوص الأخطار المتعلقة بالبحر والمجمعات المائية".
ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة --يضيف نفس البيان-- "سطرت المديرية العامة للحماية المدنية برنامج متنوع وثري بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين بتسيير موسم الاصطياف والاستجمام".
وفي هذا الصدد, سيتم "تنظيم حملات وقائية وتحسيسية بالوسط المدرسي والمؤسسات الجامعية وكذا بمعاهد التكوين المهني ودور الشباب وقوافل تحسيسية محلية بإشراك المجتمع المدني, مع تنشيط حصص إذاعية محلية و تلفزيونية حول دور الوقاية والتحسيس من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف".
كما تعرف الحملة "تنظيم أبواب مفتوحة عبر مختلف وحدات الحماية المدنية لفائدة التلاميذ سيتم خلالها التركيز على تبيان أهمية المحيط الغابي وسبل المحافظة عليه, ناهيك عن تخصيص حيز هام من الموقع الرسمي للمديرية العامة للحماية المدنية ومختلف صفحاتها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لتنشيط الحملة تحقيقا للأهداف المسطرة".
وبالموازاة مع الأنشطة المذكورة "سيتم بث ومضات وتوزيع مطويات تحسيسية تتطرق إلى مختلف مخاطر موسم الاصطياف إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية على مستوى المساجد بالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية, وتنظيم مسابقات يتضمن شعارها الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف والاستجمام على مستوى المخيمات الصيفية", وفقا لذات المصدر.