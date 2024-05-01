المديرية العامة للحماية المدنية تطلق حملة وطنية للوقاية من أخطار موسم الاصطياف

الصناعة النفطية تدعم حوالي 70 مليون فرصة عمل حول العالم -

الشلف: إقبال معتبر للجمهور على الصالون الوطني للكتاب حسيبة بن بوعلي -

رئيس الجمهورية: اليوم العالمي للشغل فرصة لاستذكار الكفاح والنضال الذي قاده رجال شرفاء -

عيد العمال : إقامة أنشطة متنوعة بولايات غرب البلاد -

رئيس الجمهورية يضع إكليلا من الزهور أمام النصبين التذكاريين المخلدين للشهيدين عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة -

رئيس الجمهورية يصل الى دار الشعب للإشراف على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل -

القضاء على إرهابي وتوقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع -

ري: تثمين جهود الدولة و استثماراتها من خلال ضمان خدمة عمومية مستقرة و منتظمة للمياه -

الزوايا تشكل عنصر استقرار و وحدة و صرح للتنوير العلمي و الديني -

فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 34 ألفا و 568 -

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان -

التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق والمجلس الأعلى للشباب -

السيد شرفة يستقبل المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية المكلف بخطة ماتي -

نشر فيديو حول المحجوزات الناجمة عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال -

محمد لعقاب يدعو إلى تعزيز الإعلام الثقافي في كافة وسائل الإعلام -

الدبلوماسية الرياضية من شانها الدفاع عن خيارات بلادنا جهويا وإقليميا ودوليا -

طواف البنين الدولي: عز الدين لعقاب يفوز بالمرحلة الأولى ويرتدي القميص الأصفر -

سعيدة: تشجيع ومرافقة أصحاب المستثمرات الفلاحية للانخراط ضمن مسعى تربية المائيات -

حرية الصحافة: نشاطات متعددة في برنامج المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين -