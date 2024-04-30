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نشر فيديو حول المحجوزات الناجمة عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 19:45     الفئـة : مجتمـــع
نشر فيديو حول المحجوزات الناجمة عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال

الجزائر - نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، فيديو يتضمن المحجوزات التي تم ضبطها اثر تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.

وكشف الفيديو بخصوص هذه القضية التي عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.

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يذكر أن نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية أمس الاثنين أسفرت عن إيداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 أفريل 2024 20:13
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نشر فيديو حول المحجوزات الناجمة عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أفريل 2024 19:45     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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