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عيد العمال: الأربعاء 1 مايو عطلة مدفوعة الأجر

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 14:35     الفئـة : مجتمـــع
عيد العمال: الأربعاء 1 مايو عطلة مدفوعة الأجر

 الجزائر - سيكون يوم الأربعاء المقبل (1 مايو) عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة, وهذا بمناسبة عيد العمال, حسب ما أفاد به, اليوم الاثنين, بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح البيان أنه "بمناسبة عيد العمال, وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية, المعدل والمتمم, فإن يوم الأربعاء 1 مايو 2024 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

وأشار ذات المصدر أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

آخر تعديل على الإثنين, 29 أفريل 2024 14:56
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عيد العمال: الأربعاء 1 مايو عطلة مدفوعة الأجر
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 14:35     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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