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صيرفة إسلامية : المنتجات المقترحة من طرف البنوك في الجزائر تتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 08:49     الفئـة : مجتمـــع

غرداية - أكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى، كمال بوزيدي، اليوم الأحد بغرداية، أن كافة المنتجات المقترحة من طرف الشبابيك الموجهة للصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك بالجزائر تتطابق مع مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية.

وأوضح الفقيه بوزيدي الذي هو أيضا نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في ختام لقاء تحسيسي حول الصيرفة الإسلامية والذي نظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة "ميزاب" بالتعاون مع مديرية الوكالة المحلية للبنك الوطني الجزائري في إطار إنعاش التنمية الاقتصادية، أن  المنتجات المالية لشبابيك الصيرفة الإسلامية هي معتمدة وتتماشى مع تعاليم ديننا الإسلامي.

ومن جهته، صرح لوأج عضو المجلس الإسلامي الأعلى والمختص في الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أن هذا اللقاء هو فرصة لتنوير الحضور بمختلف الجوانب المتعلقة بالتمويل الإسلامي والذي يندرج في إطار تنويع مصادر التمويل للاقتصاد الوطني.

وأشار ذات المتحدث إلى أن هذا الشكل من التمويل للاقتصاد الوطني قد أتى أكله من خلال الشبابيك المفتوحة على مستوى ستة بنوك عمومية وأربعة بنوك خاصة.

وأضاف أن هذا التمويل الإسلامي يمكن أن يشكل دعامة للتنمية الاقتصادية في بلادنا.

وخلال هذا اللقاء أبرز المتدخلون طريقة عمل شبابيك التمويل الإسلامي، مع التأكيد على أن القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لديه العديد من الفرص لتطوير وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، دعا العديد من المشاركين إلى تعميم الفتاوى للتأكيد للزبائن على تطابق المنتجات المقترحة من البنوك مع تعاليم الإسلام في مختلف قطاعات الاستثمار خصوصا منها في المجال الفلاحي.

كلـمات مفتـاحيــة :
صيرفة إسلامية : المنتجات المقترحة من طرف البنوك في الجزائر تتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 أفريل 2024 08:49     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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