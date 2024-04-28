البليدة: إطلاق أول عملية تصدير لأقلام الأنسولين نحو السعودية من مصنع نوفو نورديسك ببوفاريك -

قسنطينة: السيد ديدوش يعاين عديد المشاريع الخاصة بقطاعه -

الجزائر وفرت الآليات الكفيلة بحماية فئة المسنين وتعزيز مكانتها الاجتماعية -

السيد عطاف يجري بالرياض محادثات ثنائية مع نظيره السعودي -

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و454 شهيدا و أكثر من 77 ألفا و 575 مصابا -

تربية: التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي بداية من هذه السنة عبر النظام المعلوماتي -

كرة القدم/الرابطة الأولى موبيليس : مولودية الجزائر تعمق الفارق في الصدارة وشبيبة القبائل تبتعد عن الخطر -

كرة اليد (البطولة الإفريقية للأندية وهران-2024): تتويج الترجي التونسي على حساب الزمالك المصري (30-25) -

سكيكدة: دخول محطة تصفية المياه المستعملة بفلفلة حيز الخدمة -

ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى نحو 8495 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي -

ممثلا لرئيس الجمهورية, العرباوي يتوجه إلى كينيا للمشاركة في قمة المؤسسة الدولية للتنمية -

تكوين الشباب في مجال مناهضة خطابات الكراهية والتمييز مبادرة ذكية تعزز اللحمة الوطنية -

المرشدات الدينيات يعتبرن مدرسة تكوينية للأجيال -

عطاف يستقبل بالرياض من قبل رئيس دولة فلسطين -

رئيس الجمهورية يقرر منح بعض القضاة المتقاعدين لقب القاضي الشرفي -

غرداية/شهر التراث: اقتراح عدة معالم تاريخية لتصنيفها تراثا ثقافيا -

المدية: على خطى المعمار العثماني في العاصمة السابقة لبايلك التيطري -

جيجل: ربيقة يشرف على مراسم إحياء الذكرى ال66 لمعركة السطارة -

الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المنشآت العسكرية -