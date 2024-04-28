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حج 2024: دورة تدريبية خاصة بإطارات مكتب شؤون حجاج الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 28 أفريل 2024 12:45     الفئـة : مجتمـــع
حج 2024: دورة تدريبية خاصة بإطارات مكتب شؤون حجاج الجزائر

الجزائر- نظم الديوان الوطني للحج والعمرة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, دورة تدريبية لفائدة إطارات مكتب شؤون حجاج الجزائر.

وقد نظمت هذه الدورة في سياق التعاون بين مكتب شؤون حجاج الجزائر ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بغرض تقديم خدمة أفضل لفائدة الحجاج الميامين تحسبا لموسم حج المقبل.

وخلال إشرافه على افتتاح هذه الدورة, أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, صالح بوطرفة, أن تنظيم هذه الفعالية يرمي إلى "تعزيز سبل الشراكة وتبادل الخبرات والمعارف مع الجانب السعودي", لافتا في هذا الصدد الى أن الديوان يسعى إلى "تبنى جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز قدراته ومهارته بما يعود بالنفع على منظومة الحج والعمرة".

وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يهدف أيضا إلى "رفع الوعي لدى المنظمين وتأكيد التزامهم في اتباع المعايير والتعليمات الصادرة, مما يسمح لضيوف الرحمان بأداء المناسك على الوجه الصحيح وفي أحسن الظروف".

من جهته, أكد المدير العام للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف, مراد معيزة, "حرص الجزائر على توفير أحسن الظروف للحجاج الميامين بالبقاع المقدسة من خلال عمل الوفود التحضيرية التي تتوجه إلى المملكة العربية السعودية ومراكز تدريب الحجاج  بالجزائر إلى غاية انطلاق أول رحلة  وعودة آخر فوج من الحجيج".

ولفت ذات المتحدث الى أنه "من بين التعليمات الأساسية التي تلقن للحاج الجزائري، تلك المتعلقة بالتنظيمات المعمول بها في المملكة, ناهيك عن الأطر الأخلاقية المطلوبة في أداء هذه الشعيرة الدينية".

بدوره, ذكر مدير مركز ترخيص وتدريب العاملين بوزارة الحج والعمرة السعودية, إياد بن محمد فاضل, أن "الدور الأساسي للمركز يتمثل في العمل على تأطير الحجاج", مشيرا الى "تسطير برنامج تكويني يضم أزيد من 100 مهارة مطلوبة سيكون عدد منها محور الدورة التدريبية الموجهة لفائدة إطارات مكتب شؤون حجاج الجزائر".

كلـمات مفتـاحيــة :
حج 2024: دورة تدريبية خاصة بإطارات مكتب شؤون حجاج الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 28 أفريل 2024 12:45     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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