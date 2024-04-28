Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تكوين الشباب في مجال مناهضة خطابات الكراهية والتمييز "مبادرة ذكية تعزز اللحمة الوطنية"

  أدرج يـوم : الأحد, 28 أفريل 2024 09:37     الفئـة : مجتمـــع
تكوين الشباب في مجال مناهضة خطابات الكراهية والتمييز &quot;مبادرة ذكية تعزز اللحمة الوطنية&quot;

عنابة - أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي مساء اليوم السبت بعنابة بأن تكوين الشباب في مجال مناهضة خطابات الكراهية والتمييز يمثل "مبادرة ذكية من شأنها أن تعزز و تقوي اللحمة الوطنية" .

وأبرز السيد حيداوي خلال إشرافه على اختتام المسابقة التي نظمت في إطار الورشات التكوينية التي أطلقتها لجنة التضامن و وقاية الشباب من الآفات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للشباب لتصميم ومضات إشهارية لمناهضة ظاهرة "خطابات الكراهية والتمييز" وذلك بمر كز تدريب النخبة الرياضية "كرابس" ببلدية سرايدي بولاية عنابة بأن إسهام الشباب في معالجة هذه الظاهرة "مبادرة ذكية لمعالجة القضايا التي تهم الحياة العامة للمجتمع" .

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للشباب بأن استغلال التكنولوجيات الحديثة للاتصال وانخراط فئة صناع المحتوى لمناهضة خطابات الكراهية والتمييز "سيساهم بشكل واسع في تحقيق أهداف هذه المبادرة" مشيدا بالدور الهام الذي يلعبه الشباب في استغلال وسائط التواصل الاجتماعي والغوص في عمق القضايا التي تهم المجتمع وتعزز الانسجام الاجتماعي .

و تابع السيد حيداوي بالقول بأن "الجزائر مستهدفة ومحاولات توريد الأزمات أصبحت نهج من يتربص بها"، منوها بالتزام الشباب بالانخراط ضمن المساعي التي تعزز الانسجام الاجتماعي وتحافظ على السيادة الوطنية .

وتم في هذا اللقاء الذي حضره المشاركون في الورشات التكوينية حول مناهضة خطابات الكراهية والتمييز والتي دامت يومين تقديم مداخلات حول خطابات الكراهية من المنظورين الشرعي والقانوني وكذا أهمية استعمال اللغة لدى صناع المحتوى في التواصل لتفادي أخطار خطابات الكراهية والتمييز وذلك قبل توزيع جوائز وتكريم المتفوقين في مسابقة تصميم ومضات إشهارية حول مناهضة خطابات الكراهية والتمييز.

آخر تعديل على الأحد, 28 أفريل 2024 09:44
كلـمات مفتـاحيــة :
تكوين الشباب في مجال مناهضة خطابات الكراهية والتمييز "مبادرة ذكية تعزز اللحمة الوطنية"
  أدرج يـوم : الأحد, 28 أفريل 2024 09:37     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.28

فلاحة/مؤسسات ناشئة: اطلاق الطبعة الرابعة لمسابقة الابتكار في قطاع الفلاحة في افريقيا

24.04.28

فلسطين : مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

24.04.28

الجيش الصحراوي يستهدف قاعدتين لقوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

24.04.28

ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى نحو 8495 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

24.04.28

انطلاق الاختبارات التطبيقية لأول بكالوريا في شعبة الفنون بالعاصمة

24.04.28

ممثلا لرئيس الجمهورية, العرباوي يتوجه إلى كينيا للمشاركة في قمة المؤسسة الدولية للتنمية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.27

الرئيس الأول للمحكمة العليا يؤكد حرص هيئته على مواكبة جهود الدولة في مجال الرقمنة

24.04.27

الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة تهدف إلى "توفير الظروف الملائمة لإضفاء ديناميكية…

24.04.27

بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يشارك بالرياض في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي…

24.04.27

ستينية المحكمة العليا: إجماع على أهمية الرقمنة وتبادل الخبرات للارتقاء بالعمل القضائي

24.04.27

الجزائر الجديدة.. إنجازات ضخمة ومشاريع كبرى عبر مختلف مناطق الوطن

24.04.27

الأمير عبد القادر كان صانع دولة و رجل علم