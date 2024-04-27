السيد بلمهدي يلتقي ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف

الجزائر - عقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، لقاء مع ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق مكاسب إضافية لمنتسبي القطاع، حسبما أفاد به، اليوم السبت، بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه خلال هذا اللقاء الذي عقد أمس الجمعة بمقر الوزارة، تم "تقديم ترخيص للمجلس بعقد يوم دراسي حول مضمون القانونين 24-130 و24-131 الصادرين مؤخرا وذلك بدار الإمام بالمحمدية يوم الأحد 28 أبريل الجاري، كما قدم المجلس التحفظات الواردة على القانونين 24-130 و24-131، وكذا الاقتراحات لتعميم المراجعة وتعميقها".