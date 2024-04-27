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السيد بلمهدي يلتقي ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف

  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 10:00     الفئـة : مجتمـــع
السيد بلمهدي يلتقي ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف

الجزائر - عقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، لقاء مع ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق مكاسب إضافية لمنتسبي القطاع، حسبما أفاد به، اليوم السبت، بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه خلال هذا اللقاء الذي عقد أمس الجمعة بمقر الوزارة، تم "تقديم ترخيص للمجلس بعقد يوم دراسي حول مضمون القانونين 24-130 و24-131 الصادرين مؤخرا وذلك بدار الإمام بالمحمدية يوم الأحد 28 أبريل الجاري، كما قدم المجلس التحفظات الواردة على القانونين 24-130 و24-131، وكذا الاقتراحات لتعميم المراجعة وتعميقها".

وشكل اللقاء كما أشار إليه ذات المصدر، "سانحة لمواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق مكاسب للقطاع ومنتسبيه ترقى لمستوى الرسالة الشريفة والمكانة الكبيرة التي يتصف بها منتسبو القطاع، واستمرار التعاون خدمة للبلاد واستقرارها وتعزيز لحمتها الوطنية".

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السيد بلمهدي يلتقي ممثلي المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 10:00     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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