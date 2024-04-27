الكشافة الإسلامية الجزائرية تنظم اللقاء الوطني الأول لصناع المحتوى الكشفي  

الجزائر - نظمت الكشافة الاسلامية الجزائرية، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، اللقاء الوطني الاول لصناع المحتوى الكشفي تم خلاله التأكيد على اهمية تطويرالاعلام الرقمي الهادف من اجل التمكن من تسويق الصورة الكشفية الحقيقية.

وأوضح القائد العام للكشافة الاسلامية، عبد الرحمان حمزاوي، في كلمة له خلال اشغال هذا اللقاء ان "الاعلام الراقي والمؤثر الذي يقوم به صناع المحتوى في كل منصات التواصل الاجتماعي خدمة للشباب يهدف اساسا الى تسويق صورة المدرسة الكشفية الحقيقية والعتيقة التي اسسها الشهيد محمد بوراس" مؤكدا على اهمية "تطويره".

واعتبر السيد حمزاوي هذا اللقاء فرصة هامة لتكوين الشباب الكشفي في مجال صناعة المحتوى الهادف من اجل حماية "تاريخهم وثقافتها وهويتهم الوطنية وتمكينهم من مواجهة كل التحديات في مختلف المجالات" .

كما دعا بالمناسبة، الشباب لاسيما الكشافة الى تعزيز وتكثيف العمل في هذا الصدد من خلال تعلم اللغات الاجنبية والمثابرة في المطالعة للتمكن من بناء محتوى هادف، معتبرا هذا اللقاء سانحة لتنمية قدراتهم في هذا المجال.

وتم بالمناسبة تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية "افلام الموبايل" الذين قدموا اعمال قيمة تهم المجتمع لاسيما في شهر رمضان الكريم.