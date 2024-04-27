المجلس الأعلى للشباب: انطلاق تسجيلات المخيم الربيعي الشبابي المتخصص للنوادي الجامعية 

الجزائر - أطلق المجلس الأعلى للشباب التسجيلات الخاصة بالمخيم الربيعي الشبابي المتخصص للنوادي الجامعية، المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 03 مايو المقبل، بالجزائر العاصمة، تحت شعار "جهود متواصلة من أجل مشاركة فاعلة"، حسبما أفاد به يوم الجمعة، بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر، أن "تنظيم المخيم الربيعي الشبابي المتخصص للنوادي الجامعية يأتي تعزيزا لثقافة الحوار والمبادرة لدى مختلف فئات الشباب، وحرصا على ترسيخ قيم المواطنة وترقية الحس المدني بما يساهم في التأطير الأمثل لهذه الفئة الهامة في المجتمع وتنمية قدراتها وحركيتها وضمان تبادل التجارب والخبرات بينها".

وشرف-- كما اشار اليه البيان--'' لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي و تعزيز قدرات الشباب بالمجلس على تنظيم المخيم الذي سيعرف مشاركة حوالي 500 طالب ناشط في النوادي العلمية من مختلف المؤسسات الجامعية تتراوح أعمارهم من 18 إلى 28 سنة".

وسيكون "انتقاء المشاركين في هذه الفعالية، وفق استمارة تسجيل الكترونية، وهذا بهدف تمكين الطلبة وترقية قدراتهم وتفعيل دورهم بما يعزز روح المسؤولية والمشاركة الفاعلة لديهم، وتشبيك جهودههم لضمان التنسيق المستدام، وكذا إبراز النماذج الناجحة من هذه التجارب في الساحة الوطنية".

ويتضمن المخيم برنامجا متنوعا من مجموعات تفكير متخصصة و فضاءات للنقاش والحوار الشبابي-الشبابي وبرامج تدريبية من تأطير مجموعة من الكفاءات الجزائرية من داخل الوطن وخارجه، على أن يكون التسجيل عبر الرابط التالي: "https://portail.csj.gov.dz/apps/forms/s/StT5SjnbQwzXBrDTFbpL2Ffb" ، وفقا لذات المصدر.