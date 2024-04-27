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استئناف يوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة

  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 08:32     الفئـة : مجتمـــع
استئناف يوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة

الجزائر - تستأنف يوم الجمعة عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة نحو البقاع المقدسة عبر"البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"، حسب ما أفاد به بيان للديوان.

وأوضح البيان أنه "استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر +البوابة الجزائرية للحج+ وتطبيق +ركب الحجيج+، فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم الجمعة 26 أبريل، و ذلك على الساعة 21:00 بالنسبة لمطار الجزائر و الساعة 19:00بالنسبة لكل من مطارات تلمسان و غرداية و باتنة.

آخر تعديل على السبت, 27 أفريل 2024 08:58
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استئناف يوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة
  أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 08:32     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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