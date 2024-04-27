وأوضح البيان أنه "استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر +البوابة الجزائرية للحج+ وتطبيق +ركب الحجيج+، فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم الجمعة 26 أبريل، و ذلك على الساعة 21:00 بالنسبة لمطار الجزائر و الساعة 19:00بالنسبة لكل من مطارات تلمسان و غرداية و باتنة.
استئناف يوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة
أدرج يـوم : السبت, 27 أفريل 2024 08:32 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر - تستأنف يوم الجمعة عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة نحو البقاع المقدسة عبر"البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"، حسب ما أفاد به بيان للديوان.
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