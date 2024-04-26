حوادث المرور: وفاة 44 شخصا وإصابة 197 آخرين خلال الأسبوع الأخير -

مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: حضور لافت في العرض الشرفي الأول للجمهور لفيلم بن مهيدي -

جامعة بجاية، نموذج للنجاح -

قسنطينة: افتتاح الطبعة الخامسة للمهرجان الوطني سيرتا شو -

ملابس جاهزة: اجتماع لتقييم السنة الأولى من الاستثمار المحلي في إنتاج العلامات العالمية -

السيد مراد يشرف على افتتاح فعاليات مهرجان الجزائر للرياضات -

بحث فرص التعاون بين سونلغاز والوكالة الفرنسية للتنمية -

بطولة العالم للكامبو: الجزائر تحرز أربع ميداليات منها ذهبيتان في اليوم الأول -

السفير بن جامع بمجلس الأمن: مجموعة A3+ تعرب عن انشغالها إزاء الوضعية السائدة في سوريا -

مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: نافذة ثقافية للدفاع عن القضايا العادلة -

شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال 202 على التوالي -

إستفادة جميع ولايات الوطن من خمسة هياكل صحية على الأقل منذ سنة 2021 -

وهران : افتتاح الصالون الأول لطب الأسنان بمشاركة 15 عارضا -

الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس أشغال الدورة ال17 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية -

دورة اتحاد شمال إفريقيا (أقل من 17سنة) الجولة 5 والأخيرة/ الجزائر- مصر: الخضر على بعد 90 دقيقة من اللقب -

السيد قوجيل يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي -

الاجتماع التشاوري بين قادة الجزائر وتونس وليبيا كان ناجحا وهو ليس وليد ظروف خاصة -

تعيين الجزائر لرئاسة مجلس إدارة تعاونية البريد السريع العالمي -

أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأزمات الصحية والتحضير الجيد لها -