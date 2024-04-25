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حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري

  أدرج يـوم : الخميس, 25 أفريل 2024 12:48     الفئـة : مجتمـــع
حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري

الجزائر - ذكر الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم الخميس، بأن آخر أجل لاستصدار التأشيرات بالنسبة للحجاج سيكون في 29 أبريل الجاري، داعيا المعنيين إلى ضرورة إتمام كل الإجراءات التنظيمية والصحية قبل هذا التاريخ.

وأوضح المصدر ذاته، أن الديوان "يعلم كافة حجاجنا الميامين آن آخر أجل لاستصدار التأشيرات هو يوم الاثنين 29 أبريل 2024م الموافق ل20 شوال 1445 ه، وذلك وفق ما تضمنته وثيقة الترتيبات الأولية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية"، لافتا إلى ضرورة "إتمام كل الإجراءات التنظيمية والصحية قبل هذا التاريخ".

وفي سياق متصل، دعا الديوان الحجاج الميامين إلى "ضرورة المشاركة في فعاليات التكوين والتدريب التي تنظمها مديريات الشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق مع مديرية الإعلام والتوثيق بالديوان عبر مراكز التكوين والتدريب عبر تراب دوائر ولايات الوطن".

ولفت في هذا الشأن، إلى أن المؤطرين يحرصون على "تقديم تكوين نظري و ورشات تطبيقية لكيفية أداء مناسك الحج  باستعمال وسائل توضيحية ومجسمات تقريبية خاصة بالجانب الشرعي، إضافة إلى مداخلات تنظيمية وتوجيهات صحية ووقائية يقدمها أطباء وأعوان الحماية المدنية".

كما يمكن للحجاج --يضيف المصدر ذاته-- "معرفة المزيد من خلال الاطلاع على صفحة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف الخاصة بولايتهم".

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حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري
  أدرج يـوم : الخميس, 25 أفريل 2024 12:48     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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