موسم الحج 2024: يوم تحسيسي لفائدة البعثة الطبية المرافقة للحجاج

الجزائر- أشرف وزير الصحة, السيد عبد الحق سايحي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على افتتاح اليوم التحسيسي والتوعوي لفائدة أعضاء البعثة الطبية المرافقة للحجاج لموسم 2024.

وبالمناسبة, أوضح الوزير أن السلطات العليا للبلاد جندت كافة الوسائل والعديد من القطاعات المعنية من أجل انجاح موسم الحج والحفاظ على كرامة الجزائريين بالبقاع المقدسة بضمان سيما التكفل الصحي بهم من طرف البعثة الطبية "المتكونة من 122 عضو".

ولنفس الغرض أيضا خصصت وزارة الصحة يضيف --السيد سايحي-- ما لا يقل عن" 8 أطنان من مختلف الادوية" لوضعها تحت تصرف الحجاج.

كما حضر انطلاق اليوم التحسيسي, وزير الشؤون الدينية والاوقاف, السيد يوسف بلمهدي, الذي أشاد ب "جهود البعثات الطبية التي تسهر سنويا على صحة الحجاج الجزائريين وحتى من الجنسيات الاخرى", داعيا أعضاء بعثة هذه السنة على "بدل المزيد من الجهود لتشريف صورة الجزائر".

وأشار في نفس الاطار, أنه تم هذه السنة وضع تطبيق الكتروني خاص لمعرفة مخزون الادوية في المركزين الموضوعين تحت تصرف البعثة الجزائرية, و كذا الاصناف التي يكثر عليها الطلب من قبل الحجاج لضمان توفيرها.