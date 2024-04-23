وأوضح البيان أنه "استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر +البوابة الجزائرية للحج+ و تطبيق +ركب الحجيج+، فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم الثلاثاء 23 أبريل، و ذلك على الساعة 20:00 بالنسبة لمطار الجزائر و الساعة 21:00 بالنسبة لكل من مطارات وهران و قسنطينة و ورقلة".
حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة
أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أفريل 2024 11:55 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر - تستأنف اليوم الثلاثاء عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة نحو البقاع المقدسة عبر"البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج" ، حسب ما أفاد به بيان للديوان.
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