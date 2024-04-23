نحو استحداث 4 معاهد تكوينية متخصصة في مجال المناجم -

في اليوم ال200 من العدوان الصهيوني: شهداء وجرحى في قصف على مناطق متفرقة بقطاع غزة -

حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة -

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و183 شهيدا -

بسكرة: وضع حجر أساس مشروعي إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومحول كهربائي ببلدية لغروس -

ضرورة تثمين الهياكل القضائية بتقديم خدمات نوعية للمواطنين -

دورة اتحاد شمال افريقيا (أقل من 17سنة): المنتخب الجزائري يتعادل أمام تونس (1-1) -

بوغالي يلتقي بمسقط نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العماني -

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته بتونس في الاجتماع التشاوري -

ضرورة توفر وسائل إعلام قوية لرفع التحديات التي تواجهها الجزائر -

القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف بمنطقة الثنية الكحلة بولاية المدية -

الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا: ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق -

اختتام أشغال الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا -

قسنطينة : وزير الاتصال يتفقد ظروف سير وتسيير عدد من المؤسسات التابعة للقطاع -

الصالون الدولي للصناعات الغذائية جازاغرو : الطبعة ال21 تحت شعار الابتكار -

الجزائر تشارك في معرض تونس الدولي ال38 للكتاب -

نسبة تغطية المحيطات الفلاحية على المستوى الوطني بشبكة الكهرباء تجاوزت 50 بالمائة -

تنس/بطولة إفريقيا تحت 16 سنة: حصيلة غير منتظرة للمنتخبات الوطنية -

انطلاق أشغال الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا -