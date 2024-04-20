الهلال الأحمر الجزائري يحضر برنامج "مكثف" تحسبا لموسم الاصطياف والدخول الاجتماعي المقبل

وخلال نزولها ضيفة على منتدى يومية "المجاهد", أوضحت السيدة حملاوي أن الهلال الأحمر الجزائري يحضر برنامجا "مكثفا" تحسبا لموسم الاصطياف والدخول الاجتماعي المقبل, يتضمن عدة محاور, من بينها تنظيم حملة وطنية تحت شعار"سقي الماء" تتمثل في توزيع مياه الشرب على مستعملي الطريق عند ارتفاع درجات الحرارة, الى جانب وضع مخطط للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ يتمثل, سيما, في عمليات توزيع مواد غذائية, أدوية, أفرشة وأغطية.
وبخصوص الدخول الاجتماعي المقبل, أشارت ذات المسؤولة الى أن الهلال الأحمر الجزائري يحضر برنامج مرافقة لفائدة 100 ألف عائلة على المستوى الوطني, يتمثل خاصة في توزيع حقائب مدرسية مجهزة الى جانب مآزر وألبسة.
ومن جهة أخرى, ذكرت بحصيلة نشاطات هذه المنظمة خلال شهر رمضان الفارط, المتمثلة في توزيع أزيد من 152 ألف طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة عبر كامل التراب الوطني, وتخصيص 226 مطعم إفطار من بينها 3 خيم عملاقة, الى جانب تنظيم عمليات الختان الجماعي وتوزيع كسوة العيد لأطفال من عائلات معوزة ويتامى.
وعلى صعيد آخر, أبرزت السيدة حملاوي أن الهلال الاحمر الجزائري يواصل تنظيم دورات تكوينية في مجال الاسعافات الأولية التي مست --مثلما قالت-- 5000 مستفيد على الصعيد الوطني, مشيرة الى مركز التكوين في الاسعافات الأولية التابع للهلال والذي يتوفرعلى التجهيزات الخاصة بهذا المجال.
كما أكدت ذات المتحدثة أن الهلال الأحمر الجزائري يواصل أيضا برنامجه المتعلق بفتح مراكز لمرافقة الأطفال المصابين بالتوحد وذلك بعدة ولايات من الوطن.