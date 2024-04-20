الرئيس عباس: الفيتو الامريكي بمجلس الامن تحدي لإرادة المجتمع الدولي -

كأس العالم للجمباز: الجزائرية كيليا نمور تنال الميدالية الفضية في عارضة التوازن -

استحداث مراكز مرجعية لحماية الطفولة والأمومة على مستوى كل ولاية -

أولوية تسيير الشواطئ ستمنح للمهنيين خلال موسم الاصطياف القادم -

الهلال الأحمر الجزائري يحضر برنامج مكثف تحسبا لموسم الاصطياف والدخول الاجتماعي المقبل -

البرلمان العربي: جلسة عامة لبحث العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني -

البنك الدولي/صندوق النقد الدولي: السيد فايد يشارك بواشنطن في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية -

التجمع الوطني الديمقراطي منفتح على كل مسعى يفضي إلى تكتل أو إجماع يتعلق بالرئاسيات المقبلة -

مهرجان الجزائر للرياضات: خمسة مواقع لاستقبال حوالي مليون زائر خلال ثلاثة أيام -

مالية: السيد فايد يتحادث بواشنطن مع رئيسة بنك التنمية الجديد -

هزة أرضية بشدة 2ر4 درجات بولاية المسيلة -

سفير دولة فلسطين يثمن الدور الريادي للجزائر في مجلس الأمن -

فلسطين : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 34 ألفا و 49 شهيدا -

وهران: الصالون الأول لطب الأسنان من 25 إلى 27 أبريل -

حج : استئناف يوم السبت بالنسبة لمطار أدرار عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة -

جمباز / كأس العالم-2024 /مرحلة الدوحة : الجزائرية كيليا نمور تنال الميدالية الذهبية في اختصاص العمودين غير المتوازيين -

كشف المخططات التخريبية لحركة رشاد الإرهابية وعلاقاتها مع تنظيمات دولية ومخابرات أجنبية -

تأكيد على أن أكثر المخدرات انتشارا في منطقة الساحل مصدرها المغرب -

الرابطة الثانية: أولمبي آقبو يعود بالتعادل من باتنة والصراع متواصل في أسفل الترتيب -