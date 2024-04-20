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حج 2024 : استئناف اليوم السبت بالنسبة لمطار أدرار عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة

  أدرج يـوم : السبت, 20 أفريل 2024 10:51     الفئـة : مجتمـــع
حج 2024 : استئناف اليوم السبت بالنسبة لمطار أدرار عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة

الجزائر- تستأنف اليوم السبت عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة نحو البقاع المقدسة عبر"البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج" و ذلك بالنسبة لمطار أدرار, حسب ما أفاد به بيان للديوان.

وأوضح البيان أنه "استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة إلى البقاع المقدسة عبر +البوابة الجزائرية للحج+ و تطبيق +ركب الحجيج+, فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم السبت 20 أبريل, و ذلك بالنسبة لمطار أدرار على الساعة  21:00".

آخر تعديل على السبت, 20 أفريل 2024 10:54
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حج 2024 : استئناف اليوم السبت بالنسبة لمطار أدرار عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة
  أدرج يـوم : السبت, 20 أفريل 2024 10:51     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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