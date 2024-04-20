وأوضح البيان أنه "استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة إلى البقاع المقدسة عبر +البوابة الجزائرية للحج+ و تطبيق +ركب الحجيج+, فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم السبت 20 أبريل, و ذلك بالنسبة لمطار أدرار على الساعة 21:00".
حج 2024 : استئناف اليوم السبت بالنسبة لمطار أدرار عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة
أدرج يـوم : السبت, 20 أفريل 2024 10:51 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر- تستأنف اليوم السبت عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة نحو البقاع المقدسة عبر"البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج" و ذلك بالنسبة لمطار أدرار, حسب ما أفاد به بيان للديوان.
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