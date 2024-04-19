الرابطة الثانية: أولمبي آقبو يعود بالتعادل من باتنة والصراع متواصل في أسفل الترتيب -

رئيس المجلس الشعبي الوطني في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان -

عطاف يشارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة -

ادعاءات المغرب حول الصحراء الغربية لن تغير من طبيعة القضية بأنها قضية تصفية استعمار -

الدورة الوطنية لسيدي بلعباس: فوز الدراج الدولي حمزة ياسين بالسرعة النهائية -

الكشافة الإسلامية الجزائرية تنظم ملتقى حول التنمية البيئية -

توالي ردود الفعل المستنكرة لعدم إقرار العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة -

السيد بلمهدي يدعو إلى تعزيز التواصل مع خريجي الزوايا سيما من دول الجوار -

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 ألفا و12 -

المغرب: هيئات نقابية تدعو إلى الانخراط في المسيرة الوطنية التي يخوضها المتصرفون بالرباط -

قطاع المجاهدين حريص على استكمال تحيين مختلف نصوصه القانونية والتنظيمية -

فلسطين: 50 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك -

المهرجان الثقافي الوطني لأهليل: أكثر من 25 فرقة تشارك في الطبعة ال 16 بتيميمون -

بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المقر الجديد لوزارة السكن -

الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية فلسطين لن يكسر إرادتنا ولن يثنينا ولم يهزم عزيمتنا -

الرئاسة الفلسطينية تدين إستخدام الولايات المتحدة الفيتو لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة -

تجارة: زيتوني يترأس إجتماعا لتعزيز صادرات الأجهزة الكهرومنزلية -

بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث -

باتنة: إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة -