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الكشافة الإسلامية الجزائرية تنظم ملتقى حول التنمية البيئية

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 أفريل 2024 16:55     الفئـة : مجتمـــع
الكشافة الإسلامية الجزائرية تنظم ملتقى حول التنمية البيئية

الجزائر - تنظم الكشافة الإسلامية الجزائرية ملتقى حول التنمية البيئية خلال الفترة الممتدة من 18 الى 20 أبريل الجاري، وذلك في إطار مشروع "الابتكارات الخضراء" الذي أطلقته هذه المنظمة.

وقد انطلقت فعاليات هذا الملتقى مساء أمس الخميس بالمركز الكشفي الدولي الشهيد محمد بوراس بسيدي فرج (الجزائر العاصمة)، حيث سيتم خلاله تنظيم ورشات في مجال أهداف التنمية المستدامة وكذا تصميم المشاريع المتعلقة بالابتكارات الخضراء، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمنظمة الكشفية.

وأوضح نفس المصدر أن مشروع "الابتكارات الخضراء" الذي أطلقته الكشافة الإسلامية الجزائرية تمت الاستفادة منه في سياق "المنح والمشاريع التي تقدم من طرف المنظمة الكشفية العالمية".

يذكر أن افتتاح فعاليات هذا الملتقى الذي يعرف حضور 80 مشاركا من 34 ولاية، تم تحت إشراف مسؤول التضامن والإغاثة بالكشافة الإسلامية الجزائرية، أحمد رمضاني، ومسؤولة التخطيط والتطوير والاستشراف، نور الهدى محمودي، وفقا لذات المصدر.

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الكشافة الإسلامية الجزائرية تنظم ملتقى حول التنمية البيئية
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 أفريل 2024 16:55     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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