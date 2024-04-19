حوادث المرور: وفاة 62 شخصا وإصابة 323 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

قطاع المجاهدين حريص على استكمال تحيين مختلف نصوصه القانونية والتنظيمية -

فلسطين: 50 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك -

المهرجان الثقافي الوطني لأهليل: أكثر من 25 فرقة تشارك في الطبعة ال 16 بتيميمون -

بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المقر الجديد لوزارة السكن -

الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية فلسطين لن يكسر إرادتنا ولن يثنينا ولم يهزم عزيمتنا -

الرئاسة الفلسطينية تدين إستخدام الولايات المتحدة الفيتو لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة -

تجارة: زيتوني يترأس إجتماعا لتعزيز صادرات الأجهزة الكهرومنزلية -

بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث -

باتنة: إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة -

وزارة الثقافة تقدم ملف الزليج لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو بإسم الجزائر -

عميد جامع الجزائر يستقبل المصمم الألماني لهذا الصرح الديني -

سنعود أقوى وبدعم من الجمعية العامة من أجل العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة -

مجلس الأمن يخفق في تمرير مشروع قرار متعلق بانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة -

الإنتهاء من إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة -

عطاف يجري بنيويورك محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة -

منع دخول الصحفي فريد عليلات إلى الجزائر لا يتعلق به كمواطن بل راجع للوسيلة الإعلامية التي يشتغل فيها كمبعوث -

فلاحة: القطاع على أهبة الاستعداد لإطلاق عملية الإحصاء العام -

ممثل فلسطين أمام مجلس الأمن : منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه رفع جزء من الظلم التاريخي -

محاكم تجارية متخصصة: اصدار توصيات لتحسين سير عمل هذه المحاكم -