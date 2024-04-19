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حوادث المرور: وفاة 62 شخصا وإصابة 323 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 أفريل 2024 13:24     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- سجلت مصالح الدر ك الوطني، على مستوى مناطق إختصاصها، وفاة 62 شخصا وإصابة 323 آخرين بجروح على إثر وقوع 186 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

و في هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, عبد الحميد عمراني, في تصريح لـ/وأج, أن العامل البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور, حيث تسبب السائقين في 170 حادثا من بينها 34 بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات, 22 نتيجة تغافل السائقين, 19 بفعل السير على اليسار, فيما تسبب المارة في 13 حادثا.

و قد سجلت ولاية البويرة أكبر عدد من هذه الحوادث (12 حادثا) متبوعة بكل من الجزائر العاصمة (11 حادثا), بومرداس وتبسة (10 حوادث).

و عرف عدد حوادث المرور --حسب نفس المسؤول-- ارتفاعا ب (+33) وكذا في عدد الضحايا (+3) والجرحى (+104).

و أرجع السيد عمراني هذا الارتفاع إلى تورط مركبات الوزن الثقيل ونقل الأشخاص في عدة حوادث, داعيا السائقين إلى تخفيض السرعة وتفادي المناورات والتجاوزات الخطيرة.

آخر تعديل على الجمعة, 19 أفريل 2024 13:49
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حوادث المرور: وفاة 62 شخصا وإصابة 323 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 أفريل 2024 13:24     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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