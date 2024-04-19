عميد جامع الجزائر يستقبل المصمم الألماني لهذا الصرح الديني

و بالمناسبة، نوه الشيخ القاسمي باشتراك "عقول وأياد من ألمانيا والصين والجزائر" في إنجاز هذا الصرح الديني والحضاري, مشيرا إلى أن "الإنجازات الكبرى في العالم تخلد ذكر من أسهموا في تصميمها وإنجازها".

من جهته, أعرب الضيف الألماني عن سروره بزيارة هذا الصرح, بقوله: "إننا تعلمنا من الجزائريين القيم والثقافة الإسلامية ونعتز بالثقة التي وضعت فينا ونحن من بلد آخر وديانة أخرى".

و تعقيبا عليه، أكد عميد جامع الجزائر بالقول: "نحن المسلمون نؤمن بالتعاون والحوار المثمر بين الثقافات والحضارات ونسعى في جامع الجزائر من أجل الحوار المنشود الذي يتحقق به التعاون بين الشعوب ويسود التفاهم والسلام ويستتب الأمن في العالم ويتحقق الازدهار".