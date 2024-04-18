موسم الحج 2024 : العمل على تقليل ساعات انتظار الحجاج بالمطارات

الجزائر - أكد وزير النقل, محمد لحبيب زهانة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على أنه في إطار تحضيرات موسم الحج لسنة 2024, يتم العمل حاليا على تقليل ساعات انتظار الحجاج بالمطارات, مشددا على "جاهزية" كل هياكل الإستقبال بالمطارات ال12 المبرمجة لضمان الرحلات نحو البقاع المقدسة.

وفي تصريح صحفي له عقب جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس, موسى خرفي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد الوزير على أن '' هياكل الإستقبال بالمطارات المعنية بموسم الحج للسنة الجارية عبر الوطن جاهزة لضمان إنجاحه, وأن كل الظروف مهيأة لإستقبال وضمان راحة الحجاج", مبرزا أنه "يتم في هذا الإطار العمل على تخفيض ساعات الانتظار بالمطارات قبل الإقلاع نحو البقاع المقدسة".

من جهة أخرى وفي رده على سؤال للنائب مسعود زرفاوي (حركة مجتمع السلم), بخصوص برمجة رحلات إلى البقاع المقدسة انطلاقا من مطار تبسة, أوضح السيد زهانة أن عملية اختيار مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة مضبوطة ومحددة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني للحج والعمرة.

وبخصوص برمجة رحلات دولية والاستفادة من المطار ذاته, محل سؤال النائب, لفت الوزير الى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية وفي إطار تعزيز الرحلات الداخلية للوطن, قد خصصت ابتداء من شهر مايو المقبل تسعة رحلات جوية انطلاقا من مطار تبسة نحو مطار الجزائر الدولي هواري بومدين, بدلا من ستة رحلات مبرمجة حاليا.

وفي رده على انشغال النائب محمد يزيد بن حموة (الأحرار) حول إمكانية إنجاز محطة بحرية للمسافرين بميناء جن جن بولاية جيجل, أوضح السيد زهانة أنه نظرا إلى أهمية هذه المحطة, قد باشرت مديرية التجهيزات العمومية للولاية بتخصيص أرضية لهذه المحطة, وكذا إجراءات انتقاء مكتب دراسات توكل له مهمة دراسة المشروع.

أما بخصوص إمكانية انجاز محطة لوقود الطائرات بمطار فرحات عباس بولاية جيجل, أشار الوزير إلى أن المطار يحتوي حاليا على محطة للتزود بهذه المادة, وهي عبارة عن خزان بسعة 100 ألف لتر مع شاحنة تعبئة بسعة 18 ألف لتر, مضيفا أن إنجاز مثل هذه المحطات يدرس بناء على الاحتياجات الوطنية لتزويد الطائرات.