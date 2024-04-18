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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 472 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 16:41     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 472 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - توفي 9 أشخاص وأصيب 472 آخرون بجروح في 385 حادث مرور جسماني وقع في الفترة من 9 إلى 15 أبريل الجاري على مستوى المناطق الحضرية، حسب ما أوردته اليوم الخميس حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة الأسبوع الماضي، عرفت الحصيلة ارتفاعا في عدد الحوادث ب (+45) وفي عدد الجرحى ب(+60) مع انخفاض في عدد الوفيات ب (-8).

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى "العنصر البشري بنسبة تفوق 97% نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام بضرورة احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 472 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 16:41     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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