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وزير السياحة يشرف على لقاء وطني تحضيري لموسم الاصطياف لسنة 2024

  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 16:15     الفئـة : مجتمـــع
وزير السياحة يشرف على لقاء وطني تحضيري لموسم الاصطياف لسنة 2024

الجزائر - أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على لقاء وطني تحضيري لموسم الاصطياف ل2024 ، أكد خلاله على ضرورة الاستفادة من التجارب الماضية من خلال تحديد النقائص وتذليل العقبات.

واعتبر الوزير هذا الموعد التحضيري لموسم الاصطياف ل2024، بمثابة "تحدي وفرصة من اجل ابراز وجهة الجزائر السياحية، مبرزا اهمية تعزيز"العمل الجماعي والمتواصل للارتقاء بقطاع السياحة".

وقال في هذا السياق، بانه سيتم خلال هذا اللقاء "اتخاذ جملة من التدابير لتحسين الاداء وضمان راحة المصطافين"، مذكرا بان تحضير موسم الاصطياف موكل للجنة وطنية متعددة القطاعات بما فيه قطاع السياحة برئاسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية.

ودعا من جهة اخرى الجميع الى المساهمة في انجاح هذا الموسم "من خلال المبادرة باقتراحات والمثابرة في الانجاز لتوفير شروط الراحة للسواح والمصطافين" مشيرا إلى أن السنة الماضية عرفت تدفقا مميزا من السياح الاجانب من مختلف الجنسيات اذ تم تسجيل دخول 3،3 ملايين سائح اجنبي من بينهم 1، 1 مليون من ابناء الجالية بالخارج.

ومن اجل الرفع من طاقة الايواء، اوضح الوزير بانه تم اعتماد ازيد من 2200 مشروع سياحي من بينه 500 مشروع يوجد طور الانجاز حيث يتم استلام سنويا حوالي 50 الى 60 مشروع بطاقة استيعاب 6000 سرير، ما يؤكد ان عدد المرافق والهياكل السياحية يزداد بصفة مشجعة مما يسهم في تعزيز وتنويع الحظيرة الحالية.

من جهة أخرى، لفت مدراء السياحة لمختلف الولايات إلى "ضرورة تدارك بعض النقائص" التي سجلت خلال موسم اصطياف السنة الماضية في بعض الشواطئ من بينها نقص الانارة العمومية والنظافة وغياب بعض المرافق التجارية ونقص وسائل النقل.

كما تم إبراز أهمية تسطير برامج ثقافية وترفيهية وكذا إقامة معارض للصناعة التقليدية لجلب السياح والمصطافين مع التأكيد على اهمية اشراك كل الفاعلين في وضع مخططات ترويجية واتصالية من اجل تحسين الوجهة السياحية الجزائرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير السياحة يشرف على لقاء وطني تحضيري لموسم الاصطياف لسنة 2024
  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 16:15     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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