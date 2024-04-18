"أهمية العلم في تعليم الأطفال" محور ندوة بالعاصمة

و احتضنت مكتبة قصر الثقافة مفدي زكرياء هذه الندوة التي نشطها كل من الأستاذ والإمام بمسجد "العتيق" (قرواو بولاية البليدة) موسى عزوني وإمام مسجد "السلام" (المحمدية بالجزائر العاصمة) إسماعيل سعدي بحضور جمهور غفير في هذا اللقاء الذي شهد عدة مواضيع تتعلق بالشباب والعلم والمعرفة.

بمناسبة هذه الندوة، تطرق موسى عزوني إلى مهمة الإنسان على الأرض التي تتمثل في التقرب من خالقه مذكرا بالهجمات وجرائم الإبادة والحرب التي يشنها الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين المدنيين في غزة.

كما ذكر إمام مسجد المحمدية بأعمال الشيخ عبد الحميد بن باديس القائمة على مبادئ الإيمان والتعلم و حب الوطن محذرا من الحيل الخبيثة القادمة من الخارج التي تهدف إلى التفرقة بين أبناء الشعب الواحد في الجزائر.

في ذات السياق، وعند وصفه لهذا المشروع بالشنيع, أكد أن قوى الشر سبق وأن حاولت مرارا في الماضي أن تضرب الوحدة الوطنية من خلال المقومات الوطنية و الثقافية والأيديولوجيات السياسية واليوم من خلال محاولات بائسة هدفها المساس بالمرجعية الدينية التي تعتبر ضمانة للتلاحم الوطني.