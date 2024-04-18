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"أهمية العلم في تعليم الأطفال" محور ندوة بالعاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 09:08     الفئـة : مجتمـــع
&quot;أهمية العلم في تعليم الأطفال&quot; محور ندوة بالعاصمة

الجزائر- أبرز أئمة وأساتذة جامعيون يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة خلال ندوة نظمت بعنوان "أهمية العلم والمعرفة في تعليم الأطفال" عمل ومسيرة  العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس بمناسبة يوم العلم المصادف ل16 أبريل من كل سنة إحياء لذكرى وفاة العلامة عام 1940.

و احتضنت مكتبة قصر الثقافة مفدي زكرياء هذه الندوة التي نشطها كل من الأستاذ والإمام بمسجد "العتيق" (قرواو بولاية البليدة) موسى عزوني وإمام مسجد "السلام" (المحمدية بالجزائر العاصمة) إسماعيل سعدي بحضور جمهور غفير في هذا اللقاء الذي شهد عدة مواضيع تتعلق بالشباب والعلم والمعرفة.

بمناسبة هذه الندوة، تطرق موسى عزوني إلى مهمة الإنسان على الأرض التي تتمثل في التقرب من خالقه مذكرا بالهجمات وجرائم الإبادة والحرب التي يشنها الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين المدنيين في غزة.

كما ذكر إمام مسجد المحمدية بأعمال الشيخ عبد الحميد بن باديس القائمة على مبادئ الإيمان والتعلم و حب الوطن محذرا من الحيل الخبيثة القادمة من الخارج التي تهدف إلى التفرقة بين أبناء الشعب الواحد في الجزائر.

في ذات السياق، وعند وصفه لهذا المشروع بالشنيع, أكد أن قوى الشر سبق وأن حاولت مرارا في الماضي أن تضرب الوحدة الوطنية من خلال المقومات الوطنية و الثقافية والأيديولوجيات السياسية واليوم من خلال محاولات بائسة هدفها المساس بالمرجعية الدينية التي تعتبر ضمانة للتلاحم الوطني.

آخر تعديل على الخميس, 18 أفريل 2024 12:13
كلـمات مفتـاحيــة :
"أهمية العلم في تعليم الأطفال" محور ندوة بالعاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 18 أفريل 2024 09:08     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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