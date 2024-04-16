ترامواي: سيترام تطلق موقعها الجديد لتحسين تجربة الزبائن وتلبية احتياجاتهم

الجزائر - أطلقت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر "سيترام" موقعها الجديد www.setram.dz الذي صمم خصيصا لتلبية احتياجات زبائنها، حسبما جاء، اليوم الثلاثاء، في بيان للمؤسسة.

ويهدف هذا الموقع الجديد الذي طورته فرق سيترام المتخصصة إلى توفير تجربة استثنائية للعملاء قبل رحلاتهم على متن الترامواي، حسب نفس المصدر.

كما يتيح هذا الموقع الجديد للعملاء الاستفادة من فضاء شخصي حيث يمكنهم بسهولة من شراء أو إعادة تعبئة اشتراكاتهم بفضل خدمة الدفع الالكتروني، وتتبع استهلاكهم وتقديم الشكاوي أو الاقتراحات.

وأعلنت الشركة بالمناسبة، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في الجزائر العاصمة، مع التوسع لتشمل جميع الولايات التي تتواجد فيها شركة سيترام في المستقبل القريب.

وحسب البيان، تعكس هذه المبادرة "الالتزام المستمر بتحسين الخدمات وتلبية احتياجات الزبائن"، و" خطوة هامة في تحقيق أهداف الشركة في تقديم خدمات عالية الجودة وتوفير تجربة سفر استثنائية، بحيث يسلط الموقع الضوء على الخدمات التي تقدمها سيترام، لا سيما الخدمات الرقمية المتطورة التي تلبي تطلعات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على الخدمات والخطط والبرامج والأخبار المتعلقة بها وبخطوط الترامواي وحركة السير في الوقت الآني.